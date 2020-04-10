Набсовет "Укрнафты" согласовал продление мирового соглашения с "Нафтогазом" о спорном газе

Согласно сообщению "Укрнафты" в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение набсовет компании принял на заседании 9 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дано согласие на заключение между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта" дополнительного соглашения к договору от 14.03.2020 №14/43/20, которое меняет условия договора в части продления сроков выполнения условий договора до 1 августа 2020 года, и вносит дополнения в договор от 14.03.2020 №14/43/20 об отказе "Укрнафты" до момента выполнения условий этого договора от своего права отказа от договора, предусмотренного договором №1 купли-продажи (поставки) природного газа от 31.01.2020 года", – говорится в сообщении.

Напомним, 2,06 млрд куб. м – это спорный газ, который был добыт "Укрнафтой" еще в 2006 году. Его покупка не была документально оформлена, а сам газ, по утверждению "Нафтогаза", использован для нужд населения по действующему на тот момент законодательству. "Укрнафта" оценивала его стоимость в 13,6 млрд грн.

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Как сообщалось, в начале февраля 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который также является главой набсовета "Укрнафты" сообщил, что Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" права на природный газ в подземных хранилищах стоимостью почти на 15 млрд грн.

По словам Витренко, НАК должен получить из госбюджета почти 15 млрд грн компенсации за продажу газа населению и ТКЭ по возложенным на него специальным обязательствам, которые будут направлены "Укрнафте" за 2 млрд кубометров в ПХГ. Кроме того, НАК осуществит предоплату "Укрнафте" еще 14,6 млрд грн грн за газ, который компания будет добывать и передавать "Нафтогазу" в последующие периоды. В свою очередь, "Укрнафта" направит все эти средства в госбюджет в качестве погашения налогового долга, а также оплатит возникшие по этим операциям налоги.

"Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 года не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогазу", то этот газ должен быть возвращен "Укрнафте", – добавил тогда Витренко.

Напомним, в рамках судебных разбирательств суммарные претензии "Укрнафты" к своему государственному акционеру НАК "Нафтогаз Украины" составляют 10,1 млрд куб. м. газа. Они были добыты в 2006-2011 годах и направлены "Нафтогазом" на нужды населения. Из-за отказа "Укрнафты" продажа этого газа не была документально оформлена.

При этом "Нафтогаз Украины" в суде указывал, что сейчас в хранилищах эти объемы газа отсутствуют. "Нафтогаз" оценивал свои обязательства перед "Укрнафтой" за потребленные населением за этот период 10,1 млрд куб. м газа в 3,75 млрд грн, то есть по действовавшим на тот момент ценам НКРЭ. "Укрнафта" считает, что этот объем должен оцениваться по текущим рыночным ценам.

Спорный газ является предметом начатого группой "Приват" арбитражного спора против Украины в Стокгольмском арбитраже, где она требует от государства компенсации $5,4 млрд. Слушания по этому делу начнутся в апреле, а решение по этому процессу ожидается в 2019 году. Параллельно с этим процессом в украинских судах "Укрнафта" требует от "Нафтогаза" передать ей в распоряжение весь спорный объем газа.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).