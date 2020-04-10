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10.04.20 10:19

МВФ увеличил объем помощи странам из-за коронавируса до $100 миллиардов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил увеличение экстренной финансовой помощи странам в связи с распространением коронавируса COVID-19 в два раза — до $100 млрд, сообщается на сайте организации. Финансирование получат более 90 государств, говорится в пресс-релизе.

МВФ увеличил объем помощи странам из-за коронавируса до $100 миллиардов

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

МВФ отметил, что пандемия коронавируса уносит жизни людей, причиняет большой ущерб странам-членам организации, что приводит к нарушениям в мировой экономической и финансовой системе. Глава организации Кристалина Георгиева отметила, что из разных государств поступает "беспрецедентное" число заявок на помощь со стороны МВФ.

О планах выделить дополнительную помощь ранее сообщалось в совместной статье Кристалины Георгиевой и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, которая была опубликована в газете The Telegraph. Общий кредитный потенциал МВФ — $1 трлн, указывалось в статье.

Кристалина Георгиева ранее также сообщила, что МВФ прогнозирует в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 худший экономический спад со времен Великой депрессии. С уменьшением доходов столкнутся более 170 стран, отметила она.

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