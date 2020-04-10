На границе Украины наблюдается небольшой рост пассажиропотока

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"9 апреля на въезд в Украину оформлено 6,3 тысячи наших соотечественников. Кроме того, вчера Украину покинули более 3,4 тысячи человек, из них более 1,3 тысячи иностранцев", - говорится в сообщении.

Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,5 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

"По результатам дополнительных проверок граждан врачи признаков заболевания Covid-19 не обнаружили", - проинформировали в Госпогранслужбе.

Помимо этого за прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлены 25 нарушителей правил карантина. О выявленных правонарушениях сообщили сотрудникам полиции.

Как сообщалось, 8 апреля украинские пограничники совершили около 10,5тыс. пропускных операций. На въезд в Украину оформили 5,6тыс. украинцев. Кроме того, в среду Украину покинули более 3,6 тысяч человек, из них более 1,3 тысяч иностранцев.