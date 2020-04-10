Еврогруппа согласовала план поддержки экономики на 540 миллиардов евро

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

О достижении договоренности сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров председатель Еврогруппы Мариу Сентену. По его словам, план будет запущен в течение двух недель.

Согласованный план включает в себя: финансирование схем по защите рабочих мест — 100 млрд евро; программа Европейского инвестбанка по поддержке бизнеса — 200 млрд евро; программа поддержки наиболее уязвимых стран — 240 млрд евро.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что Еврогруппа одобрила этот план. Он уточнил, что деньги выделяются, в частности, для поддержки работников малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Теперь готовится почва для мощного восстановления нашей экономики, чтобы перезапустить ее", — написал господин Мишель в Twitter.

ЕС также планирует запустить фонд для восстановления экономики после кризиса, вызванного COVID-19. В итоговом заявлении Еврогруппы говорится, что фонд создается, чтобы "подготовить и поддержать процесс восстановления" пострадавших стран и профинансировать из бюджета ЕС программы, "разработанные для запуска экономики в соответствии с европейскими приоритетами" и в качестве проявления солидарности. Каким будет объем фонда, не уточняется.

В прошлый раз Еврогруппа встречалась 7 апреля, но тогда после 16-часовых переговоров согласовать план на 540 млрд евро не удалось. Эту инициативу по восстановлению экономики ЕС Мариу Сентену назвал крупнейшей в истории союза.