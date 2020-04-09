АМКУ предупредил агрохолдинг Косюка о недопущении дефицита курятины

В АМКУ напомнили, что МХП является крупнейшим производителем курятины в стране и имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Комитета.

"Группе "МХП" рекомендуется не совершать действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и (или) реализации мяса куриного на внутреннем рынке Украины, при отсутствии альтернативных источников реализации или приобретения товаров", – сказано в сообщении.

В АМКУ пояснили, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 могут возникать проблемы снабжения пищевых продуктов, особенно в странах, которые зависят от импорта. В свою очередь такие обстоятельства могут стимулировать производителей увеличить объемы реализации товара на внешние рынки для получения дополнительных доходов.

"Последствиями таких действий может стать дефицит отдельных товаров на внутреннем рынке Украины, повышение цен для конечных потребителей и риск обеспечения продовольственной безопасности государства. Учитывая, что курятина – это один из важных продуктов питания… АМКУ предоставил рекомендации Группе "МХП", – сказано в сообщении.

Читайте также: "Мироновский хлебопродукт" Косюка нарастил продажи курятины на 13%

Как сообщалось, ЧАО "Мироновский хлебопродукт" в 2019 году нарастило чистую прибыль на 30% по сравнению с 2018 годом – до 5,04 млрд грн.

"Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2019 году продал внешним потребителям 669,96 тыс. тонн куриного мяса, что на 13% больше, чем в 2018 году.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

В 2017 году Антимонопольный комитет оценивал долю агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в Украине в 38%.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.