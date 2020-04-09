В Минэкономики предупредили о рисках финансирования бюджета за счет НБУ

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, экс-директор департамента монетарной политики НБУ Сергей Николайчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотел бы только уточнить: количественное смягчение – это политика центрального банка для стимулирования спроса и повышения инфляции в условиях, когда ставки близки к нулю. Если такая необходимость будет, у НБУ еще есть большой потенциал "классического" смягчения через снижение ставки до того, как запускать "нетрадиционные" методы", – отметил Николайчук.

Николайчук добавил, что призывы к "количественному смягчению" со ссылкой на международные центральные банки является примером популярного в Украине карго-культа – попытки бездумно повторять практики, успешные в других странах.

Как сообщалось, глава Совета НБУ Богдан Данилишин 8 апреля призвал правление центробанка покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации долга Кабмином.

Николайчук уточнил, что параллельно с Данилишиным писал пост.

"Сегодняшний пост главы Совета НБУ – это нечто феерическое. Здесь не столько карго-культ, сколько абсолютное непонимание базовых принципов финансов и игра на стороне ИВК (буквы совпадают с инициалами Игоря Коломойского, – ред.)", – отметил он.

Как сообщалось, Совет НБУ 31 марта решил исключить внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на покупку государственных ценных бумаг и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхней границы объема госбумаг в портфеле центробанка.

В то же время правление Нацбанка неоднократно заявляло об отсутствии планов возвращаться к практике покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом скрытого финансирования дефицита госбюджета.