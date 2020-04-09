Фонд гарантирования продал ипотечные кредиты банка "Надра" на 1 миллиард с дисконтом 98%

Победителем аукциона стало ООО "Девелоп Финанс", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В госреестре учредителями этой компании указаны Усов Константин, Порайко Андрей, Ружицкий Александр, Москаль Денис.

Как сообщалось, на прошлой неделе Фонд гарантирования продал еще один ипотечный пул банка "Надра" на 1,15 млрд грн за 10,7 млрд грн.

Тогда победителем аукциона стало ООО "Финансовая компания "Финрайт". В госреестре ее конечными бенефициарами указаны Честный Андрей, Загорулько Татьяна, Пархоменко Сергей, Беляева Виктория, Лескина Анна.