Шмыгаль перенаправил вопрос о потребности в работниках местным властям

Об этом Шмыгаль заявил во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций и городскими головами, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки", – сказал премьер.

Согласно сообщению, мэры поинтересовались у главы правительства состоянием подготовки изменений в госбюджет.

В ответ премьер-министр сообщил, что работа находится на финальной стадии и надеется, что на следующей неделе Верховная Рада его поддержит.

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Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский призвал разработать программу создания миллионов рабочих мест для вернувшихся в Украину трудовых мигрантов, в том числе на строительстве дорог и инфраструктурных объектов.

"Предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест. Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы "Большое строительство". Тысячи километров дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места", – заявил Зеленский.

Ранее пресс-служба главы государства по итогам совещания у президента сообщила, что Кабинет министров уже разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – процитировала пресс-служба президента премьер-министра Дениса Шмыгаля.