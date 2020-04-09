У большинства из 16 тысяч поправок у "антиКоломойскому" законопроекту схожее оформление, – депутат

Как передает БизнесЦензор, об этом первый заместитель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Обратил внимание на то, насколько похоже оформление поправок у разных коллег, даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок. Я, конечно, верю в то, что могут быть такие совпадения, но так чтобы и оформление (оно не регламентируется), и шрифты, и структура изложения.... магия синхронизации, не менее", – написал Железняк.

Депутат также опубликовал начало документов с поданными поправками от депутатов, которые внесли их больше всего.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомом "антиКоломойскому" законопроекту.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов: