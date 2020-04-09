Украина готова к усилению экономической интеграции с ЕС, – Кулеба

Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства иностранных дел заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы в связи с заявлением "Вышеградской группы" о будущем инициативы ЕС "Восточное партнерство", передает БизнесЦензор.

"Украина вместе с Грузией и Молдовой готова способствовать началу новой амбициозной главы "Восточного партнерства". Мы выступаем за углубление процесса политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС путем полной реализации потенциала углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (УВЗСТ), в том числе в формате "ЕС + ассоциированные партнеры", доступа к Общему рынку ЕС и усиленную секторальную интеграцию", – сказано в заявлении.

Министр подчеркнвл, что Украина полностью разделяет то, что "Восточное партнерство" должно удовлетворять ожидания всех его участников, базироваться на общих ценностях, более активном применении соответствующих стимулов, принципах "больше за большее" и дифференциации, а также поддерживать европейские устремления и европейский выбор ассоциированных партнеров.

"Мы разделяем необходимость направления усилий "Восточного партнерства" для оказания комплексной помощи партнерам в развитии устойчивого общества, в частности путем поддержки государств-участников в противодействии киберугрозам и дезинформации", – отмечается в заявлении главы МИД.

Кулеба добавил, что Украина благодарна "Вышеградской группе" за решение ввести "V4EastSolidarity program" в рамках деятельности Международного вышеградского фонда – специальную программу помощи странам-участницам "Восточного партнерства" в борьбе с последствиями пандемии коронавирусной болезни.

Кулеба выразил надежду на учет подходов относительно "Восточного партнерства", высказанных Польшей, Чехией, Словакией и Венгрией, при подготовке саммита инициативы, запланированного на июнь текущего года.