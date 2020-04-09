Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК, передает БизнесЦензор.

По словам высокопоставленного источника из РФ, страны урегулировали основные противоречия, согласовав новую сделку о сокращении добычи.

Оба источника сообщили, что группа ОПЕК+ и другие производители обсудят сокращение добычи в объеме до 20 миллионов баррелей в сутки.

Как сообщалось, 9 апреля проходит. встреча стран ОПЕК+ в формате видеоконференции

Напомним, в начале марта Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате к 1 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,83 за баррель.

Квартальное нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю: цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.