Нацбанк прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без программы МВФ

Об этом говорится в сообщении Нацбанка в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП. Благодаря реформам предыдущих лет украинская экономика более сбалансирована и подготовлена ​​к кризису. Кроме этого, мы не так зависим от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кризис удешевил для Украины импорт энергоносителей, а спрос на товары украинского экспорта, прежде всего продовольственные, снизится незначительно.

В то же время макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими в том числе и с точки зрения падения ВВП.