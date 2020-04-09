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09.04.20 17:20

В США за неделю работу потеряли еще 6,6 миллиона человек

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 6,61 млн, что немногим меньше зафиксированного неделей ранее исторического рекорда.

В США за неделю работу потеряли еще 6,6 миллиона человек

Об этом говорится в отчете министерства труда США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составляло максимальные в истории 6,87 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель равнялся 6,65 млн.

Эксперты ожидали гораздо более значительного падения числа заявок: респонденты Trading Economics предполагали в среднем сокращения до 5,25 млн, MarketWatch – до 6 млн, Financial Times – до 5,5 млн, The Wall Street Journal – до 5 млн.

Таким образом, за последние три недели количество безработных в стране выросло на 16,8 млн. Для сравнения, за двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн.

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При этом в ряде штатов все еще занимаются сбором заявок на пособия. Многие уволенные американцы не смогли обратиться за пособиями, поскольку в некоторых штатах государственные структуры перегружены, а ведомственные сайты не работают из-за наплыва обращений.

По количеству поданных заявок лидирует Калифорния – свыше 2,5 млн за последние три недели. Также высокие показатели в Джорджии, Мичигане и Нью-Йорке.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 марта, подскочило до 7,46 млн по сравнению с 3,06 млн на предыдущей неделе. Это рекордный показатель.

Безработица в США в марте подскочила до 4,4% – максимума более чем за 2,5 года. Последние данные о числе заявок указывают на то, что в апреле безработица подскочит выше 10%, полагают аналитики.

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