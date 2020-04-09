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09.04.20 17:11

Кабмин разрешил лицам на самоизоляции обращаться за медицинской помощью

Кабинет министров упростил получение медицинской помощи находящимся на самоизоляции лицами.

Кабмин разрешил лицам на самоизоляции обращаться за медицинской помощью

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №262 от 8 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены очередные изменения в постановление №211 от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно внесенным изменениям, "лицо, находящееся на самоизоляции, имеет право обращаться за получением медицинской помощи". Ранее постановлением разрешалось лицам, пребывающим на самоизоляции, обращаться за экстренной помощью только в неотложных состояниях.

Как сообщалось, с 6 апреля Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.

Им запрещено покидать место жительства. В качестве исключения разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха. Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных.

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