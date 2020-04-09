Air Malta уволит 84% пилотов и бортпроводников

Как сообщил перевозчик, на новую ставку оплаты труда в условиях простоя в размере 1200 евро в месяц согласился профсоюз технических работников, тогда как организации пилотов и бортпроводников не одобрили новый размер оплаты труда, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В результате Air Malta планирует оставить только 26 пилотов из 134 и 49 бортпроводников из 333.

В авиакомпании пояснили, что сейчас она выполняет только два рейса в день, тогда как ранее этот показатель составлял 20.

"Кризис из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 остановил туризм, что привело к обнулению продаж билетов. Авиакомпания сейчас выполняет рейсы для возврата граждан Мальты домой, а также перевозит критически важные грузы и медоборудование. Однако этого недостаточно, чтобы оставить на текущем уровне затраты на выплату зарплаты", – заявили в Air Malta.

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Авиаперевозчик предложил всем сотрудникам, включая летные экипажи, инженеров, офисный персонал, выплачивать минимальный гарантированный доход в размере 1200 евро в месяц, даже если персонал находится дома и не выполняет работу. На большую зарплату могли рассчитывать пилоты и бортпроводники, которые привлекались к выполнению рейсов. В обмен на это авиакомпания обещала не проводить увольнения.

Флот авиакомпании состоит из 10 самолетов семейства Airbus A320. До начала кризиса Air Malta выполняла полеты из Мальты по нескольким десяткам направлений в Европу, включая Киев, Африку и на Ближний Восток.