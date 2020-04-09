В Киевской области усилят ограничительные меры на время карантина

Об этом заявил и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очевидным является то, что в ближайшее время меры ограничительные придется только усилить", - сказал Володин.

Володин напомнил, что в предстоящие субботу и воскресенье в области "скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения" и попросил жителей области в эти дни не выходить из дома.

"Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин может продлиться до осени этого года", - сказал и.о. главы обладминистрации.

По словам Володина, в области официально подтверждено 133 случая коронавирусной болезни, в том числе у 10 детей, и только за последние сутки подтверждено 12 новых случаев. На стационарном лечении находятся 42 человек, на амбулаторном и самоизоляции - 91, а подозрение на заражение - у 533 человек.

Володин проинформировал, что в области от коронавирусной инфекции пять человек умерли, шесть выздоровели.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая. На тот момент сообщалось о 130 случаях заболевания в Киевской области.