Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, минимальные цены зафиксированы в сети "Авантаж" в Киевской области – 7,75 грн/л и у ANP в Чернигове –8 грн/л.

Самые низкие цены газа в сети АЗС группы "Приват" традиционно наблюдаются в Житомирской и Винницкой областях, 9 апреля цены на них в среднем составляют 9,25-9,30 грн/л.

В целом по стране 9 апреля "Приват" опустил цены на 30-35 копеек за литр – до 9,45–9,50 грн/л.

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ОККО и WOG снизили цены на стелах также на 30-35 грн/л – до 10,90 грн/л.

Столичная сеть KLO на стеле опустила цену ниже 10 грн/л.

Снижение цен на автогаз также произошло в региональных сетях: полтавский "Автотранс" опустил среднюю цену на 15 коп. – до 10,18 грн/л, харьковский "Родник" – на 10 коп., до 9,89 грн/л.

Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.