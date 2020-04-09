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09.04.20 16:08

ЕС планирует признать украинскую систему сертификации семян

Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС признать украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.

ЕС планирует признать украинскую систему сертификации семян

Об этом со ссылкой на текст предложения Еврокомиссии от 7 апреля сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса", передает БизнесЦензор.

"УКАБ приветствует принятие решения Европейской Комиссии о направлении предложений по признанию эквивалентной систему сертификации семян в Украине требованиям ЕС. Решение от 7 апреля 2020 было опубликовано на официальном сайте Европейской Комиссии (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the council)", - сказано в сообщении.

В данном документе указано, что по результатам проведения Еврокомиссией экспертизы законодательства, в Украине действуют нормы, обеспечивающие тот же уровень и порядок экспертизы семян, идентификации, его маркировки и контроля, как и в ЕС.

В решении отмечается:

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