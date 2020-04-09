В Швейцарии начали ездить грузовики Hyundai на водороде

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Hyundai H2 Xcient имеют топливный элемент мощностью 190 кВт и семь резервуаров, в которые помещается почти 35 кг водорода. На одной заправке грузовик может проехать более 400 км. Это чуть более высокий показатель, чем у грузовиков с электрическими батареями.

Изначально курсировать начнет 50 грузовиков H2 Xcient. К 2025 году планируется вывести на швейцарские дороги 1600 таких машин. В 2020 году аналогичные проекты планируется запустить как минимум еще в двух европейских странах. Кандидатами названы Австрия, Германия, Нидерланды и Норвегия.

Пока водород в Швейцарии намного дороже дизельного топлива, но в Hyundai надеются, что к 2030 году он подешевеет до того же уровня. На данный момент в компании рассчитывают на налоговые льготы от государства, а также собственные ресурсы, чтобы сделать грузовики H2 Xcient экономически выгодными для своих партнеров: конечных пользователей, автозаправочных станций и поставщиков экологически чистого водорода.

Компания Hyundai Hydrogen Mobility (HHM), созданная Hyundai и швейцарским стартапом H2 Еnergy, заключила партнерское соглашение с Hydrospider, совместным предприятием H2 Energy с промышленным производителем газа Linde и швейцарской энергокомпанией Alpiq ALP.SG.

Hydrospider собирается начать производство водорода для 40-50 грузовиков Hyundai на электролизной установке мощностью 2 МВт в Гесгене. По мере ввода в эксплуатацию большего количества грузовых автомобилей мощность установки тоже будет увеличиваться. К 2023-2025 году она достигнет 70-100 МВт.

Первыми пользователями грузовиков станут члены швейцарской ассоциации H2 Mobility, В нее входят торговые сети, производители продуктов питания, операторы АЗС — почти 20 компаний. Они будут брать грузовики в лизинг с оплатой за использование, получая гарантию, обслуживание, страховку и доступ к достаточному количеству водорода.