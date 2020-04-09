Власти Киева отменили закупку камер на 65 миллионов под видом борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Прозорро", передает БизнесЦензор.

"Закупку камер подчиненное КГГА КП "Информатика" провело без тендера, в рамках борьбы с COVID-19. Но как мы писали, такие камеры не подпадают под перечень товаров для противодействия коронавирусной болезни, в соответствующем постановлении от Кабмина их нет", – сказано в сообщении.

Законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба и подтвердила нарушения.

"Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора. Оплат по этому договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, КП "Информатика" КГГА 2 апреля заключило соглашение с ООО "Интевро" о закупке систем дистанционного измерения температуры тела на 64,95 млн грн.

В частности, коммунальное предприятие заказало 400 специализированных камер термального скрининга с функцией распознавания лица Hikvision по 150 тыс. грн за штуку. Кроме того, услуги по монтажу и пусконаладке обойдутся заказчику в 12 тыс. грн на каждую камеру.

В договоре было указано: в связи с острой угрозой распространения опасных вирусных инфекций, в частности COVID-19, возникла необходимость в создании автоматизированной системы выявления возможных потенциальных носителей вирусной инфекции, одним из основных показателей которой является повышение температуры тела.