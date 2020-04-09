Половина авиакомпаний в мире могут закрыться из-за пандемии коронавируса, – IATA

Такой прогноз сделал президент-генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк в интервью France Info, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Также де Жуньяк добавил, что пассажирам не будут возмещать стоимость приобретенных билетов по крайней мере до конца года.

"Мы находимся в совершенно катастрофической ситуации, нам не хватает средств. Во втором квартале отрасль нуждается в средствах в размере $61 млрд. Отрасль пытается выжить, поэтому ей сложно возместить билеты, отмененные из-за COVID-19. Если такие потери будут продолжаться, половина авиакомпаний исчезнет в июне", - сказал он.

По словам главы IATA, по состоянию на апрель объем возвратов составляет $35 млрд.

"Решение, которое предлагается, - это распределить средства пассажиров, которые отменили свои рейсы. Но этот сценарий запрещен европейскими регламентами и требует возмещения в течение семи дней", - сказал де Жуньяк.

Поэтому IATA обратилась к европейским институтам с просьбой отменить эти правила и отсрочить возмещение за билеты до конца года.

Кроме того, в условиях падения авиаперевозок на 90%, в отрасли ожидаются массовые увольнения.

"Особенно это касается рабочих мест в условиях падения трафика в Европе. В целом кризис грозит 25 млн рабочих мест прямо или косвенно", - отметил глава IATA.

По его словам, потери отрасли в 2020 году сегодня оцениваются в 40%, то есть $250 млрд, по сравнению с 2019 годом.