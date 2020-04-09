Исполнительная служба выставила на продажу 22% акций Сумского МНПО за 216 миллионов

Как сообщает OpenMarket, стартовая цена лота составляет 216,36 млн грн, передает БизнесЦензор.

ООО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" создано на базе крупного предприятия АО "Сумское НПО", и находится в городе Сумы по адресу ул. Горького 58.

Дата проведения аукциона: 6 мая.

На выставленное имущество наложен арест в рамках исполнительного производства №57084810. Согласно судебному реестру, речь идет о взыскании долгов с ПАО "Сумское НПО".

Кроме ПАО "Сумское НПО", совладельцем ООО "Сумское МНПО" является кипрская компания "Алверон Холдинг Лтд." с долей в 78,32%, конечными бенефициарами которого выступают гражданин России Владимир Лукьяненко (сын гендиректора АО "Сумское НПО" Владимира Лукьяненко) и гражданин Болгарии Максим Марков. Уставный капитал ООО – 998,08 млн грн.

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешил на концентрацию ряда кипрских и панамский компаний, большинство из которых связаны с "Сумским НПО" и его акционерами Константином Григоришиным, Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко.

Корпоративный конфликт между ними в 2017 году в Лондонском арбитраже закончился поражением Григоришина, которого суд обязал выплатить партнерам $300 млн.

В октябре 2018 года нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко причитающуюся сумму, но ведутся переговоры о возможном компромисса в этом вопросе.

По данным НКЦБФР, кипрской Stremvol Holdings Limited принадлежит 83,74% акций ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", конечным бенефициаром и гендиректором которого указан гражданин РФ Владимир Лукьяненко. Еще одним бенефициаром числится болгарин Максим Марков, на которого была записана часть активов Константина Григоришина.