"Укрпошта" договорилась о запуске грузовых авиарейсов для доставки посылок с AliExpress

Об этом говористя в сообщении "Укрпошты", передает БизнесЦензор.

Партнеры в организации рейсов - авиакомпании "Элерон", AirBaltic и национальный почтовый оператор почты Латвии. Регулярные рейсы (грузоподъемностью 5 тонн) выполняются самолетами Ан-26 во Львов, где посылки проходят таможенное оформление, сортировку, и будут доставляться получателям в Украине. На первом этапе самолет будет прибывать во Львов два раза в неделю, в дальнейшем расписание будет пересматриваться в зависимости от загруженности.

Сейчас средний срок доставки заказов AliExpress в Украине составляет около 15-20 дней. Запуск чартерных рейсов поможет сохранить сроки доставки в условиях закрытия пассажирских рейсов из страны и в страну и сократить время получения посылок в период ограничений на наземные перевозки.

"Границы остаются открытыми для товаров. Несмотря на ограничения пассажирской авиации, запустив чартерные грузовые рейсы, мы с партнерами обеспечиваем доставку заказов из Китая вовремя, даже быстрее и стабильнее, чем в предновогодний пик. Поэтому карантин - отличное время для онлайн-шопинга. К тому же, "Укрпошта" доставляет небольшие отправления в почтовые ящики. То есть во время карантина наши клиенты могут получать свои заказы с AliExpress абсолютно бесконтактно, безопасно и близко - прямо у себя в подъезд. 15 млн почтовых ящиков по всей стране обеспечивают буквально шаговую доступность нашего сервиса ", - отметил первый заместитель генерального директора "Укрпошты" Александр Перцовский.

"Укропошта" также переведет выдачу посылок в бесконтактный режим - все заказы AliExpress стоимостью до $ 2 каналом Cainiao Super Economy будут доставляться в почтовый ящик (если он в исправном состоянии). Для более дорогих отправлений будут работать опции доставки на дом: курьером или почтальоном.

AliExpress и Cainiao - самые крупные партнеры "Укрпошты". В первом квартале 2020 года "Укропшта" доставила из AliExpress более 4 млн отправлений, прирост к аналогичному кварталу предыдущего года составил 26%. Среди самых популярных категорий товаров в марте, которые заказывали украинцы: электроника, аксессуары, одежда и товары для дома.

Cainiao Network ( "Цайняо") основана в 2013 году и входит в Alibaba Group. Цель компании - выполнять заказы покупателей в течение 24 часов в Китае и 72 часов в любой точке мира. Для этого Cainiao совместно с партнерами создает и управляет глобальными логистическими сетями и разрабатывает IT-сервисы для управления внутренними и международными логистическими услугами.