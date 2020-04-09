На создание реестра отчетности партий нет средств, – глава НАПК

Об этом заявляет глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Новикова, 16 января 2020 года вступил в силу закон о предотвращении противодействия политической коррупции, который предусматривает создание в течение шести месяцев реестра политических публичных финансов.

"Главным риском реализации данной нормы закона является то, что в бюджете на текущий год не предусмотрено ни одной гривни на создание реестра электронной отчетности политических партий", – отметил Новиков.

В то же время, он сообщил, что в настоящее время вопрос финансирования создания реестра решается с международными партнерами.

По словам Новикова, в данный момент работа по созданию реестра не прекращается и идет по трем направлениям: проводится конкурс по разработке программного обеспечения для реестра, на который подали документы пять участников; есть договоренности по закупке серверов для реестра и решается вопрос кибербезопасности.

Новиков напомнил, что в настоящее время политические партии подают финансовые отчеты в бумажном виде.

"Такая система предоставления отчетности политических партий является не удобной, как для партий, так и для граждан, которые хотят убедиться в добропорядочности той или иной политической силы", – сказал Новиков.