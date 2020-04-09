БизнесЦензор

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09.04.20 14:13

Налоговая служба разъяснила повышение лимитов для "упрощенцев"

Государственная налоговая служба разъяснила применение повышенных лимитов дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Налоговая служба разъяснила повышение лимитов для "упрощенцев"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте налогового ведомства.

В частности, в разъяснении уточнено применение новых лимитов в связи с их вступлением в силу с 2 апреля.

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Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада приняла закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-2019.

Среди прочего, в закон  была пересена норма о повышении объема дохода предпринимателей для первой группы "упрощенки" с 300 тысяч до 1 миллиона гривен в год, для второй группы – с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьей – с 5 млн грн до 7 млн грн.

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