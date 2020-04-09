Беларусь будет просить у "Газпрома" снизить цены на газ

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

"В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал Каранкевич.

"В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - отметил Каранкевич.

Условия реализации этого механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной, добавил он.