БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
09.04.20 13:56

Беларусь будет просить у "Газпрома" снизить цены на газ

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что Минск будет просить ПАО "Газпром" снизить цену поставляемого в 2020 году газа.

Беларусь будет просить у "Газпрома" снизить цены на газ

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

"В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал Каранкевич.

"В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - отметил Каранкевич.

Условия реализации этого механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной, добавил он.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100