Четвертый танкер с нефтью для Беларуси прибудет в Одессу 11 апреля

Эту информацию подтвердили в "Укртранснафте", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Судно было загружено 8 апреля в грузинском порту Супса.

"В связи со штормом порт Супса был временно закрыт для погрузки. Танкер некоторое время в ожидании стоял на рейде, но 8 апреля ограничения были сняты", – уточнил источник издания на рынке.

Это четвертая танкерная партия нефти, которую Мозырский НПЗ в этом году получит через украинский МНТ "Пивденный" и первая после урегулирования Беларусью и Россией спора по цене на нефть.

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Как сообщалось, 6 апреля российская "Транснефть" подтвердила начало поставок нефти на белорусские НПЗ согласно оформленным маршрутным поручениям.

По данным источников Reuters, речь идет о российских компаниях "Роснефть", "Газпромнефть" и "Лукойл", которые оформили к поставке на НПЗ Беларуси в апреле около 0,6 миллиона тонн нефти Urals. Эти компании приостановили поставки нефти в Беларусь с начала 2020 года на фоне разногласий относительно цен на сырье.

В марте Socar отправила в Беларусь три танкера нефти, это порядка 250 тыс. тонн нефти. Она была доставлена в порт Одессы и затем прокачана трубопроводным транспортом на Мозырский НПЗ.

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн тонн нефти.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могли договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн тонн нефти в год, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Однако российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, и стороны пока не договорились о новом соглашении.