Уровень расчетов за доставку газа в Харькове сократился до 50%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгоргаза" сообщает БизнесЦензор.

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры выросла в разы. Работники АО "Харьковгоргаз" делают все, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение, надеясь на понимание и поддержку потребителей", - сообщает компания.

В этих условиях клиенты АО "Харьковгоргаз" имеют все возможности оплатить счета за доставку во время карантина дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Для потребителей АО "Харьковгоргаз" экстренно разработана экспресс-регистрация, которая позволяет автоматически сгенерировать Личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 01 07 104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Несмотря на карантин аварийно-диспетчерская служба продолжает работать, ежедневно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Они продолжают выезжать на вызовы потребителей природного газа. Также работают другие службы, которые поддерживают бесперебойное и безаварийное газоснабжения в городе", - сообщает компания.

Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ. Специалисты Центра обслуживания клиентов АО "Харьковгоргаз", которые сейчас работают дистанционно, предоставляют консультации клиентам по телефону контакт-центра.

"Призываем потребителей, которые имеют возможность, оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков. Потребители оперативно могут загрузить счета для оплаты услуг доставки в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот", - сообщает "Харьковгоргаз".