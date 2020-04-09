Банки продлят срок действия карт на три месяца, – НБУ

Об этом в Facebook сообщает Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор.

"Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца. Обратись в свой банк по телефону или онлайн - и узнай подробности", - сообщает НБУ.

Ранее, о продлении срока действия карт сообщили "ОТП Банк", "Правэкс Банк", "Райффайзен банк Аваль", банк "Кредит Днепр", "Альфа-Банк", банк "Глобус", "Идея Банк", "Универсал Банк", "Кредобанк", банк "Восток", ПУМБ, Ощадбанк, "Креди Агриколь банк", "Укргазбанк", "УкрСиббанк" и "Приватбанк".