"Укрнафта" дала компании Коломойского отсрочку по уплате миллиардного долга на 6 лет

Соглашение было подписано 20 марта и утверждено Хозяйственным судом Харьковской области 6 апреляя, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Условия соглашения практически идентичны с февральским мировым соглашением с ООО "Котлас". По его условиям, "ТД Прикарпатьенефтетрейд" должен ежеквартально до второго квартала 2026 года включительно погашать в среднем по 50 млн грн чистого долга. Первый платеж должен был быть осуществлен до 31 марта 2020 года.

На период действия мирового соглашения – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года – применяются проценты к сумме долга по ставке 14,4% годовых с НДС. Также, как и в случае с "Котласом", "Укрнафта" отказалась от любых штрафов с момента возникновения долга (31 декабря 2015 года) до утверждения судом мирового соглашения.

Речь идет об инфляционных начислениях по среднему индексу инфляции и 3% годовых. Расчет этих штрафных санкций в мировом соглашении не приводится.

Учитывая средний индекс инфляции за 2016-2019 годы включительно на уровне 11%, только инфляционные платежи за четыре года могли бы составить 145 млн грн. Еще учитывая, что обязательство оплаты нарушено как минимум на четыре года, штраф по ставке 3% годовых составил бы 158 млн грн. Таким образом, по оценкам enkorr, "Укрнафта" отказалась от требования около 303 млн грн штрафов и инфляционных.

Подписанию мирового соглашения предшествовала добровольная уплата "Прикартьенефтетрейдом" 3,97 млн грн за день до подписания мирового соглашения. Это примерно 0,3% от общей суммы чистого долга.

ООО "ТД Прикарпатьенефтетрейд" – один из крупнейших дебиторов "Укрнафты", который был задействован в выводе свыше 15 млрд грн из нефтяной компании в 2015 году. Из этой суммы около 7,7 млрд грн было выведено путем безоплатной отгрузки до 1 млн тонн сырой нефти в адрес пяти компаний. Остальная часть – авансы за нефтепродукты на сумму 7,5 млрд грн.

Читайте также: "Приват" после падения цен выкупил нефть "Укрнафты" за 5 месяцев по $22 за баррель

Как сообщалось, в начале 2020 года "Укрнафта" подписала мировые соглашения с пятью компаниями из орбиты группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, которым в 2015 году было безоплатно отгружено сырой нефти на сумму 7,7 млрд грн.

Такие соглашения заключены с компаниями "Котлас" (2,5 млрд грн) "Прикарпатьенефтетрейд" (1,3 и 0,5 млрд грн) и "Гарант-УТН" (649 млн грн), "Техтрейд групп" (1,1 млрд грн), "Галнафта" (1,32 млрд грн).

При этом в мировом соглашении с "Котласом" "Укрнафта" отказалась от права требовать штрафные санкции за период 2016-2019 годов, которые могли составить по меньшей мере 585 млн грн.

Подписанию мировых соглашений предшествовало заявление директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".

Читайте также: Витренко прокомментировал убытки "Укрнафты" после введения новой схемы работы с НПЗ Коломойского

Напомним, НАБУ еще в конце 2015 года начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,7 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах, в том числе в отношении ООО "Котлас". В то же время "Укрнафта" прекратила платить налоги в госбюджет.

ООО "Котлас" – крупнейший дебитор "Укрнафты" и одна из двух десятков компаний, которые были задействованы в выводе свыше 15 млрд грн из нефтяной компании в 2015 года. Из этой суммы около 7,7 млрд грн было выведено путем безоплатной отгрузки до 1 млн тонн сырой нефти в адрес 5 компаний. Остальная часть – авансы за нефтепродукты на сумму 7,5 млрд грн.

По данным СМИ, компания "Котлас" входит в перечень компаний, собственниками которых являются офшоры, которые связанны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, они фигурировали в деле о выводе $1,8 млрд из "Приватбанка" по фиктивным контрактам в 2014 году.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Интересы миноритарных акционеров до последнего времени представлял Игорь Коломойский.