На Волыни 44% потребителей задолжали за газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Волыньгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Общий размер задолженности за услуги газоснабжения бытовых потребителей Волыни составляет 434,5 млн грн.

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры выросла в разы", - сообщает компания.

В условиях карантина клиенты ООО "Волыньгаз Сбыт" имеют возможности дистанционно оплатить счета за газ. Для этого работает онлайн-сервисы сайта 104.ua:

- Личный кабинет

- Мобильные приложения для Android и iOS,

- Вайбер-бот.

Потребители оперативно могут загрузить счета для оплаты услуг доставки в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот.

Для клиентов компании разработана экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически сгенерировать Личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 33 39 104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему. Это очень удобно для потребителей.

"Волыньгаз сбыт" является поставщиком природного газа со специальными обязанностями для жителей Волынской области. Компания получает газ от НАК "Нафтогаз Украины" для потребностей населения, при условии осуществления расчетов. Когда клиенты не платят за потребленный газ, возникает цепь неплатежей, что может привести к прекращению поставок газа для всей области. Мы просим всех наших клиентов вовремя, до 20 апреля рассчитаться за потребленный газ так же, как и за домашний интернет или мобильную связь", - сказал директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

"Наша компания обслуживает около 250 тыс. потребителей газа, из которых почти 110 тыс. имеют долги за газ", - добавил он.

Больше всего должников в городах: Луцк -177,1 млн.грн, Ковель 41,6 млн.грн, Нововолынск - 32,3 млн. грн. В районах также немало неплательщиков за газ, в частности, больше всего в Луцком районе - 40 млн. грн, Киверцовский район - 15,8 млн. грн, Ратновский район - 15,1 млн. грн.