Кабмин разрешил работу застройщиков и химчисток (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"На заседании правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", – написал Шмыгаль.

В частности, снят запрет на выполнение строительных работ, работу заведений по продаже строительных материалов, химчисток, предприятий почтовой и курьерской деятельности, а также по заготовке и вывозу отходов.

Также подробно уточнен перечень профессий, на представителей которых в возрасте свыше 60 лет не распространяется введенный с 6 апреля запрет покидать место жительства, за исключением посещения магазинов или аптек на расстоянии до 2 км.

Позднее Шмыгаль уточнил, что "в процессе доработки принятых вчера изменений в постановление были внесены правки".

В частности, из перечня разрешенных видов деятельности исчезла работа по продаже строительных материалов. В то же время крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу, наладив продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, спиртосодержащих средств и базовых продуктов питания.

Соответствующее постановление №262 от 8 апреля также обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены очередные изменения в постановление №211 от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Читайте также: Кабмин увеличил социальные нормы потребления коммунальных услуг на 50%

Как сообщалось, Кабмин своим постановлением №255 ввел с 6 апреля запрет на пребывание в общественных местах без маски и на перемещение группой в количестве более двух человек. В то же время маски разрешено изготовлять самостоятельно.

Правительство также ввело запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет без сопровождения родителей, посещение учреждений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту и социальные услуги.

Также Кабмин запретил пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, а также самовольно оставлять места обсервации.

При этом с 6 апреля Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.

Им запрещено покидать место жительства. В качестве исключения разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха. Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных.