Жители Николаевской области рассчитались за доставку газа на 70%

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Николаевгаз" сообщает БизнесЦензор.

Но в условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом, АО "Николаевгаз" понимает важность безотказной работы инфраструктуры. Работники газовой компании делают все, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение, надеясь на понимание и поддержку потребителей.

АО "Николаевгаз" разделяет позицию о приостановке начисления штрафных санкций за просрочку оплаты на время карантина, чтобы таким образом помочь потребителям пережить это нелегкое время. Также введен мораторий на прекращение доставки газа бытовым потребителям, имеющим задолженность за эти услуги.

"Но работа компании не останавливается. Ежедневно специалисты компании выезжают на аварийные вызовы и устранение утечек газа, а также проводят экстренные и плановые ремонты для удержания стабильного газоснабжения почти 350 тысяч бытовых потребителей газа области, больниц, государственных учреждений и т.п", - сообщает компания.

Центр обслуживания клиентов обрабатывает запросы в телефонном режиме. Рабочие процессы продолжаются, хотя часть работников сейчас трудятся удаленно.

"Мы благодарим всех наших клиентов, которые платят за услуги по доставке газа вовремя. Для нас это очень важно, ведь мы не останавливаем нашу работу и также имеем финансовые обязательства: обеспечивать топливом аварийную службу, выплачивать зарплату работникам, оплачивать налоги. Кроме того, мы несем дополнительные финансовые затраты, ведь должны обеспечить средствами спецзащиты работников тех служб, которые ни на минуту не прекращают свою работу для обеспечения безаварийности и бесперебойности газоснабжения нашим потребителям", - рассказывает председатель правления АО "Николаевгаз" Татьяна Бузовская.

Клиенты "Николаевгаза" имеют все возможности оплатить счета за доставку во время карантина дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения 104Mobile для Android и 104MobileLight для IOS, а также Вайбер-бот 7104ua. Также для потребителей экстренно разработана экспресс-регистрация, которая позволяет автоматически сгенерировать Личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону (067) 65-70-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

Компания напоминает, что ежедневно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают выезжать по вызовам, локализовать утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные пункты, которые поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ.

Призываем потребителей, которые имеют возможность, оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков. Скачать счета для оплаты услуг доставки газа можно в личном кабинете на сайте 104.ua и через Вайбер-бот.