"Привабанк" отказался от обязательных бумажных чеков в терминалах

Об этом со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанк" сообщает БизнесЦензор.

Теперь чек можно печатать только в случае, если документ нужен продавцу или покупателю, уточняет банк.

"После успешной авторизации на экран POS-терминала будет выводиться вопрос, печатать чек. Кассир при желании клиента выберет необходимый вариант. Такая опция позволит значительно сократить расходы на термобумага, очистит кассовую зону от чеков, которые выбрасываются сразу же после покупки чеков, и поможет сохранить деревья. По предварительным расчетам, это позволит экономить до 2 миллионов гривен в месяц, а значит до 24 миллионов гривен в год", - сообщает банк.

"Потребность в бумажном чеке возникает только при приобретении товара с гарантией - бытовой техники и тому подобное. В марте 2020 году в эквайринговой сети "ПриватБанка" прошло около 100 млн операций с изданием двух чеков одновременно, хотя по нашим подсчетам, фактическая потребность в документе была примерно в 5 миллионах операций документов", - рассказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями банка Евгений Васильцов.