МАУ потребуется месяц для выхода в нормальный режим диалога с пассажирами, – глава компании

Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сколько пассажирских запросов сейчас удовлетворено, точной цифры не скажу. У нас с момента закрытия полетов в очереди находится порядка 27 тысяч обращений. И практически такое же количество поступало на коммуникационные площадки МАУ в первые дни этого периода", – отметил он.

По словам Дыхне, дополнительная сложность с обработкой пассажирских запросов заключается в том, что МАУ вынуждена в условиях карантина отказаться от привычной работы через колл-центры.

"Чаще всего колл-центры построены по технологии оупенспейс и работа в них не соответствует условиям карантина. А потому и наш собственный колл-центр, и внешние колл-центры, которые нас обслуживали, закрылись. Мы перешли в режим переписки с пассажирами по электронной почте и в мессенджерах", – сообщил президент МАУ.

По словам Дыхне, перепиской с пассажирами в авиакомпании занимается суммарно до 150 человек. В один рабочий день это число колеблется от 60 до 110, поскольку такие сотрудники работают удаленно. Тогда как в голосовых коммуникациях в колл-центре у авиакомпании работало одновременно на пике до 600 человек.

"Сегодня мы обрабатываем до двух тысяч обращений в сутки, но это все еще в десятки раз меньше, чем поступает. Я думаю, что нам понадобится еще месяц работы для того, чтобы выйти в нормальный режим диалога с пассажирами, а не авральный. Потому что переписка, конечно же, более длительный процесс, чем голосовые коммуникации", – подчеркнул он.

Ранее в соцсетях пассажиры неоднократно жаловались на то, что им сложно связаться с авиакомпанией по вопросам получения компенсации за билеты на отмененные рейсы.

Как сообщалось, в конце марта президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что возврат денег за отмененные рейсы из-за коронавируса возможен только в будущем, но не в сегодняшней ситуации.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекратила выполнение регулярных рейсов до 24 апреля включительно.

При этом среди предложенных вариантов получения компенсации пассажирами отсутствует опция возврата средств, на что обращают внимание клиенты МАУ. В ответ в авиакомпании рекомендовали указывать пожелание о возврате средств в примечании к запросу.

Ранее Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.