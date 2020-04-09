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09.04.20 09:19

"Укрпочта" запустила бесплатную доставку пасок

АО "Укрпочта" запустила услугу бесплатной доставки пасхальных куличей на праздник Пасхи производства компании "Киевхлеба".

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Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты" сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы граждане в это время находились на самоизоляции и оставались дома, "Укрпочта" будет доставлять паски, а выпекать и паковать их будет крупнейший столичный производитель хлебобулочных и кондитерских изделий "Киевхлеб" с соблюдением всех необходимых санитарных условий и в герметичной упаковке", - сообщает компания.

Отдельно будет организовано освящение, чтобы каждый желающий мог получить пасху, окрашенную святой водой, по доступной цене, сообщает "Укрпочта".

"Укрпочта2 принимает заказы на бесплатную доставку пасок, а почтальоны или курьеры доставят их по адресу. Паску весом 450 г стоит 50 грн или 300 г - за 30 грн можно заказать с наложенным платежом. Доставка будет осуществляться с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта.

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