Саудовская Аравия скупила акции европейских нефтяных компаний на $1 миллиард, – WSJ

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По их данным, за последние несколько недель фонд успел скупить "недооцененные на рынке акции" норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Как отметили собеседники газеты, PIF может продолжить покупать акции нефтяных компаний.

По информации издания, в период с 30 марта по 6 апреля фонд купил около 14,5 млн акций Equinor на сумму в $200 млн, таким образом став 12 по величине акционером этого предприятия. Доля PIF в Equinor после завершения сделки составляет 3,40%.

Источники WSJ не уточнили, сколько акций других трех компаний приобрел фонд, но, по данным газеты, его доля в Royal Dutch Shell составляет 2,17%, в Total — 1,87%, в Eni — 0,49%. Совокупная стоимость приобретенных фондом ценных бумаг оценивается в $1 млрд.

Как отмечает газета, с начала текущего года акции Equinor потеряли в цене 23%, Royal Dutch Shell — 35%, Total — 31%, а Eni — 33%. При этом баррель нефти марки Brent подешевел в текущем году на 52%.

Представители Equinor, Royal Dutch Shell и Eni отказались прокомментировать изданию массовую скупку акций со стороны фонда. PIF и Total на момент публикации не ответили на запрос WSJ.