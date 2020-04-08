Заседание Рады отложено до понедельника, – Разумков

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", – сказал Разумков.

Спикер отметил, что только в среду вечером появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Министерством финансов в работе с комитетами парламента.

"После этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания", – сказал глава парламента.

По словам Разумкова, еще будут дополнительные встречи, как с представителями депутатских фракций, так и главами комитетов, чтобы максимально качественный документы был рассмотрен и принят парламентом.

Спикер указал, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты, но главным и первоочередным являются изменения в бюджет.

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Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко на брифинге в среду сообщил, что при доработке законопроекта о внесении изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год будет сокращено финансирование Стабилизационного фонда для борьбы с последствиями распространения коронавирусной болезни, которым будет управлять Кабмин. При этом общий дефицит госбюджета, как и ранее, планируется в размере 7,5% ВВП.

Напомним, 30 марта Верховная Рада не приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" – "за" принятие документа в первом чтении проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Законопроект предусматривет создание в составе госбюджета Стабилизационного фонда в объеме около 100 млрд грн для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Предложение вернуть законопроект в профильный парламентский комитет для подготовки к повторному первому чтению поддержали 273 депутатов, за сокращение срока подготовки документа к повторному первому чтению проголосовали 240 нардепов.

В проекте изменений в госбюджет на 2020 год Кабмин предлагал Верховной Раде увеличить дефицит с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, уменьшить план доходов с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, увеличить план расходов с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Покрывать увеличенный дефицит планируется за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.