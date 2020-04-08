Минэкономики не видит риска дефицита пшеницы для производства хлеба

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Усиленного экспорта пшеницы нет, это – миф. Еще с начала марта мы мониторим ситуацию с экспортом и импортом по всем продуктам питания, и вводим точечные решения по некоторым позициям, например, гречка. Также работаем с теми странами, из которых импортируем определенные продукты. Поэтому никакого дефицита, связанного с продуктами из пшеницы, не будет, и оснований для этого нет", – заявил Петрашко.

Министр напомнил, что на прошлой неделе с экспортерами, которые представляют 99% рынка, был подписан Меморандум о взаимопонимании, в котором были согласованы объемы так называемого неснижаемого остатка пшеницы.

Петрашко подчеркнул, что согласно этому документу, по состоянию на июль 2020 года, перед поступлением зерна нового урожая, остатки будут вдвое превышать прошлогодние показатели.

По словам министра, Украина как крупный экспортер аграрной продукции не должна потерять доверие партнеров и рынки сбыта. И сегодняшний кризис – это возможность применить новые инструменты для расширения аграрного экспорта, что принесет в украинскую экономику дополнительные инвестиции и поможет создать рабочие места.

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Как сообщалось, ранее Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" заявили о критической ситуации на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках.

Отраслевые ассоциации прогнозируют, что рост цен на продовольственную пшеницу в ближайшее время приведет к удорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%.

Кроме того, ассоциации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост.

Позже, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что ГПЗКУ и "Аграрный фонд" направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на переработку с целью обеспечения достаточного количества муки на внутреннем рынке.