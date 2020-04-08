Кабмин упростил экспорт вооружений

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Отныне, субъекты хозяйствования, получившие полномочия на экспорт военной продукции, на практике получат право полноценного самостоятельного выхода на внешние рынки без согласования цен и маркетинговой политики с государственным концерном", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что принятие такого решения позволит демонополизировать процессы внешнего ценообразования, создаст равные условия для самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности, а также устранит искусственные барьеры, которые приводят к излишнему расходованию ресурсов и времени предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В Минэкономики также считают, что это позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции военного назначения на международном рынке вооружения и военной техники.