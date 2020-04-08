Нацбанк не будет финансировать дефицит госбюджета, – Смолий

Об этом глава правления НБУ Яков Смолий заявил во время общения с членами Союза украинских предпринимателей (СУП), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", – цитирует пресс-служба главу НБУ.

Смолий подчеркнул, что Национальный банк продолжит использовать свои монетарные инструменты для достижения других целей – прежде всего, для сохранения ценовой и финансовой стабильности, а также содействия экономическому росту.

Глава Нацбанка отметил, что Украина постепенно продвигается к заключению новой программы расширенного финансирования с МВФ, которая позволит профинансировать необходимые бюджетные расходы, а также поддержать бизнес и граждан, пострадавших из-за потери рабочих мест или временной безработицы.

"Осталось принять "банковский закон" во втором чтении и изменения в государственный бюджет-2020. Эти средства одновременно пополнят международные резервы и позволят профинансировать дефицит государственного бюджета", – добавил Смолий.

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Как сообщалось, в конце марта Совет Национального банка исключил внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также снял лимит на увеличение объема ОВГЗ в портфеле Нацбанка.

В свою очередь замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк не планирует увеличивать портфель ОВГЗ. Ранее правление Нацбанка неоднократно заявляло об отсутствии планов возвращаться к практике скрытого финансирования дефицита госбюджета.