Популярность онлайн-сервисов для оплаты за газ на Черниговщине выросла на 20%

Как сообщает пресс-служба ООО "Черниговгаз Сбыт", сейчас "Личный кабинет" имеют почти 108 тысяч потребителей газа в области, что на 20% больше, чем год назад, передает БизнесЦензор.

"Черниговгаз Сбыт" остается на постоянной связи со своими клиентами даже во время карантина – благодаря онлайн сервисам, из которых каждый потребитель газа выбирает удобный для себя. "Личный кабинет" предоставляет пользователям самый набор возможностей: это передача показаний счетчиков, история расчетов, изменения цены на газ, оплата за потребленный газ и прочее", – отмечается в сообщении.

В компании отметили, что кроме традиционного способа создания онлайн кабинета, теперь работает еще и экспресс-регистрация: достаточно просто позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 65-64-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он указан в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

Еще 1 500 клиентов компании в марте начали использовать чат-бот в Viber (QR код для присоединения к боту и инструкция по пользованию по ссылке). В нем есть возможность добавить до 5-ти лицевых счетов и передавать показания и оплачивать газ, например, за старших родственников, которым это сложно сделать. А с апреля бот принимает еще и фото с показаниями счетчиков – таким образом можно проверять правильность их передачи.

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В компании напомнили, что также разработаны мобильные приложения 104Android и 104iPhone – в них тоже можно управлять несколькими лицевыми счетами.

"Широкий выбор дистанционных сервисов "Черниговгаз Сбыта" позволяет клиентам компании безопасно и своевременно передавать показания счетчиков и платить за газ. И хотя во время карантина временно не начисляется пеня и штрафные санкции за просрочку платежей, накопления долгов может привести к кризису в отрасли. Поэтому "Черниговгаз Сбыт" благодарен всем своим клиентам, которые нашли возможность заплатить", – подчеркивают в компании.