СБУ обнаружила махинации с газом для населения на 1,7 миллиарда

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донетчины с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство ПАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области", – сказано в сообщении.

По данным следствия, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.

"Для осуществления сделки организаторы разработали и внедрили в производственной деятельности общества программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности", – отмечается в сообщении.

В рамках расследования дела в ПАО "Донецкоблгаз" и по месту жительства фигурантов уголовного производства были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность топ-менеджмента компании.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения руководителям ПАО "Донецкоблгаз".

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Как писал БизнесЦензор, компания "Донецкоблгаз" (Краматорск) занимается распределением газа на подконтрольной Украине части Донецкой области.

"Донецкоблгаз" принадлежал Владимиру Шелудченко, экс-главе НАК "Нафтогаз Украины". Он занимал эту должность с августа 2006 по февраль 2007 года, когда премьером был Виктор Янукович.

В апреле 2014 года стало известно, что Шелудченко продал свои акции люксембургской GrandGas S.à r.l. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит пакет в 37% акций.