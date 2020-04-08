Кабмин предложил повысить штрафы за поджог сухой травы в 10 раз

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"На сегодняшний день выжигание растительности и ее остатков остается одной из наиболее актуальных экологических проблем для окружающей среды и здоровья человека. Сжигание сухостоя загрязняет воздух, а разведенные костры приводят к неконтролируемым масштабным пожарам и значительным убыткам. В связи с этим мы инициировали вопрос о разработке законопроекта об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности", – пояснил министр.

Малюська отметил, что существующие размеры штрафов, предусмотренные статьей 77-1 Кодекса об административных правонарушениях, нуждаются в пересмотре.

Кроме того, существует необходимость внесения изменений в Кодекс в части расширения круга лиц, уполномоченных рассматривать дела о таких правонарушениях, и круга лиц, наделенных полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьей КоАП.

Читайте также: Рада снизила штрафы за нарушение прав работников

В частности, законопроектом предлагается увеличить размер санкций за самовольное выжигание растительности или ее остатков до 50-300 необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц – до 120-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас минимальный штраф за это нарушение составляет 5 минимумов или 85 грн.

За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрено наложение штрафа на граждан от 100 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 1 тысячи до 1,5 тыс.

Кроме того, законопроект предоставляет право административным комиссиям при исполнительных органах городских, сельских, поселковых советов рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 77-1 КУоАП.

При этом должностные лица, уполномоченные на это исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за самовольное выжигание растительности.