Минэкономики готовит изменения в правила госзакупок для локализации производства

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко на онлан-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над изменениями в программу государственных закупок в соответствии с нашими международными обязательствами перед ВТО и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, где мы будем менять принцип локазизации. Чтобы украинские производители и иностранные компании, которые занимаются производством на территории Украины, получили больший доступ к госзаказу", – сказал министр.

Он отметил, что это среднесрочные планы.

Кроме того, Петрашко сообщил, что Минэкономики разрабатывает план выхода украинской экономики из кризиса.

"Будем рассматривать как традиционные рецепты, так и нетрадиционные. В ближайшее время будем концентрироваться на существующих инструментах поддержки украинских предприятий – на их более активном участии в госзакупках через локализацию госзакупок, на сохранении поддержки аграрного сектора, в том числе через инструменты поддержки экспорта при сохранении ценовой стабильности в стране. Украинский аграрный экспорт станет не то что затребованным, но и критическим", – пояснил Петрашко.

"Наш основной план – максимально быстро возобновить работу всех сервисов после коронавируса, обеспечить работой людей, вернувшихся с "заработков" из стран ЕС. Это качественные рабочие руки. Мы попытаемся дать им возможность остаться и зарабатывать на родине", – добавил министр.