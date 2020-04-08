"Укрзализныця" запустит маршрутные отправки грузов для строительства дорог

Об этом рассказал директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев по итогам работы штаба "Укрзализныци", "Укравтодора" и дорожно-строительных компаний, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Рязанцева, дорожников проинформировали о концепции приоритета перевозок по принципу отправки по согласованному графику маршрутного поезда, отметив, что уровень маршрутизации в 2019 году составил только 1% от общего объема погрузки.

"После чего приняли решение разработать графики маршрутных отправок между станциями и взять их на контроль в "Укравтодоре" и "Укрзализныце", – сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци".

"Также к следующему штабу будет создан реестр станций хабов-распределителей, имеющих техническую возможность погрузки/выгрузки строительных грузов маршрутными объемами", – отметил Рязанцев, добавив, что маршрут будет предусматривать "44 вагона".

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков в марте анонсировал запуск в тестовом режиме маршрутно-графиковых отправок по железной дороге через крупные транспортные хабы материалов, необходимых для дорожного строительства.

"Речь идет о движении железнодорожного состава из точки погрузки до точки выгрузки со средней скоростью движения 450-600 км/сутки", – пояснял он.

Как сообщалось, в конце февраля Государственное агентство автомобильных дорог совместно с "Укрзализныцей", службами автомобильных дорог в регионах и дорожно-строительными организациями, договорились об оптимальной модели обеспечения своевременной доставки сырья к месту проведения дорожно-строительных работ. "Укравтодор" взял на себя координационную роль в планировании грузовых перевозок по дорожно-строительным маршрутам "Укрзализныци".

Позже "Укрзализныця" предоставила дорожному ведомству перечень станций, которые предлагается рассматривать как базовые для оптимизации перевозочного процесса - 50 для погрузки и 88 для выгрузки.