Нацкомиссия отложила введение стимулирующих тарифов для облэнерго

Соответствующее решение на заседании в среду, 8 апреля, принято в связи с многочисленными обращениями лицензиатов и профильных ассоциаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и комитет по энергетике ассоциации в условиях чрезвычайной ситуации и карантинных ограничений призвали НКРЭКУ воздержаться от рассмотрения вопроса RAB-регулирования, запланированного на 8 апреля.

Ассоциация, в частности указала, что в условиях карантина проведение общественных обсуждений по данному вопросу является затруднительным.

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Как сообщалось, ранее НКРЭКУ обнародовала проект постановления, который содержит новый порядок формирования стимулирующих (RAB) тарифов на услуги по распределению электроэнергии.

Документ предполагает отмену нормативной базы по внедрению стимулирующего регулирования для облэнерго, которая принималась НКРЭКУ ранее.

Новый порядок формирования RAB-тарифов для облэнерго предусматривает расчет прибыли на основании двух отдельных ставок регуляторной нормы дохода (для старой и новой базы активов), которые регулятор должен устанавливать отдельно.

Напомним, в июне 2018 года Секретариат Энергетического Сообщества призвал изменить предложенную НКРЭКУ методику стимулирующего тарифообразования на услуги по распределению электрической энергии. В частности, Энергосообщество указывало, что предложенная модель "допускает возможность непредвиденной прибыли для операторов".

"Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов – 12,5% – приведет к необоснованному росту тарифов для промышленности, что напрямую отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги", – заявили в правительстве.

В январе 2019 года спустя более чем полгода после принятия опубликована и вступила в силу нормативная база, необходимая для перевода энергоснабжающих (облэнерго) и водоснабжающих (водоканалы) компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование).

Также обнародованы решения НКРЭКУ, позволяющие перевести на RAB-регулирование "Укрэнерго" и производителей тепла.