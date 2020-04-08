Кабмин продлил выплату социальной помощи до конца карантина

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.
В частности, решением правительства продлены сроки:
выплаты на новый период государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, без необходимости личного обращения граждан в органы социальной защиты населения;
новых обращений за назначением некоторых видов государственной помощи;
ыплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью, в случаях, когда срок переосвидетельствования органом МСЭК (медико-социальной экспертизы) или ВКК (врачебно-консультативной комиссии) пропущен.