Таможня обнаружила нарушений на 554 миллиона за квартал. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении Таможни в Facebook, передает БизнесЦензор.

Суммарно Таможня обнаружила правонарушений на 554,6 млн грн.

На 37% от общего количества протоколов возросло число заведенных дел с реально изъятыми предметами правонарушений, что вдвое больше показателя первого квартала 2019 года.

В частности, среди изъятых таможнями предметов правонарушений:

на 73% больше промышленных товаров на сумму 134,3 млн грн (в прошлом - на 77,5 млн грн),

на 69% больше валюты на сумму 28,2 млн грн (в прошлом - на 16,7 млн грн),

на 20,03 млн грн продовольственных товаров.

На 120% больше дел передано на рассмотрение суда: 3 561 - на сумму почти 286 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 131 млн грн.

36% от общего количества протоколов составляет число дел в связи с незаконным перемещением товаров и уклонением от уплаты таможенных платежей (правонарушения, предусмотренные статьями 472, 482, 483, 485 Таможенного кодекса Украины). А именно 1 826 дел - и это вдвое больше доля, чем за аналогичный период 2019 годп.

На 50% больше часть протоколов о нарушении таможенных правил, составленных в отношении должностных лиц, и составляет 16,5% от общего количества (842 протоколы), зато в прошлом - 749 протоколов и это 8% от общего количества составленных протоколов.