БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
08.04.20 15:45

Таможня обнаружила нарушений на 554 миллиона за квартал. ИНФОГРАФИКА

В первом квартале 2020 года Государственная таможенная служба составила на 38% больше протоколов о нарушении таможенных правил с реально изъятыми предметами правонарушений и на 120% больше дел передала в суд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таможня обнаружила нарушений на 554 миллиона за квартал. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении Таможни в Facebook, передает БизнесЦензор.

Суммарно Таможня обнаружила правонарушений на 554,6 млн грн.

На 37% от общего количества протоколов возросло число заведенных дел с реально изъятыми предметами правонарушений, что вдвое больше показателя первого квартала 2019 года.

В частности, среди изъятых таможнями предметов правонарушений:

На 120% больше дел передано на рассмотрение суда: 3 561 - на сумму почти 286 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 131 млн грн.

36% от общего количества протоколов составляет число дел в связи с незаконным перемещением товаров и уклонением от уплаты таможенных платежей (правонарушения, предусмотренные статьями 472, 482, 483, 485 Таможенного кодекса Украины). А именно 1 826 дел - и это вдвое больше доля, чем за аналогичный период 2019 годп.

На 50% больше часть протоколов о нарушении таможенных правил, составленных в отношении должностных лиц, и составляет 16,5% от общего количества (842 протоколы), зато в прошлом - 749 протоколов и это 8% от общего количества составленных протоколов.

Таможня обнаружила нарушений на 554 миллиона за квартал 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100