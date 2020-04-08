Минэкономики спрогнозировало рост безработицы до 9,4%

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко.

"Безработица будет как временной, так и постоянной, исходя из тех реалий, которые складываются. Рост безработицы будет до 9,4%", – сказал министр.

По словам Петрашко, рост безработицы из-за кризиса уже наблюдается.

"Количество безработных в системе занятости на 7 апреля было 264 тысячи лиц. Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост составляет 13%. Но мы ожидаем существенного роста зарегистрированных безработных, потому что мы упрощаем процедуры для того, чтобы не создавать преграды для людей для получения помощи по безработице, а упрощать процедуры", – добавил министр.